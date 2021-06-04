Reuters написал о гибели работников СМИ в Кельбаджаре

Международное агентство Reuters опубликовало новость о подрыве на мине 4 июня на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района сотрудников СМИ.

Международное агентство Reuters опубликовало новость о подрыве на мине 4 июня на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района сотрудников СМИ.

Как сообщает Report, погибли 3 человека - оператор Азербайджанского телевидения (AzTV) Сирадж Абышов, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 получили ранения.

В новости ссылаются на сообщения Генпрокуратуры и Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.