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    "Репортеры без границ": 74 журналиста погибли в мире в этом году

    По сравнению с 2015 годом число погибших журналистов сократилось

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В 2016 году в мире погибли не менее 74 журналистов.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении организации "Репортеры без границ".

    Страной, в которой погибло больше всего журналистов, как и в прошлом году стала Сирия - 19 человек. 10 журналистов погибли в Афганистане, девять - в Мексике, семь - в Ираке и пять - в Йемене.

    Кроме того, отмечается в докладе правозащитников, среди погибших в 2016 году девять блогеров и восемь человек, сотрудничавших со СМИ.

    По сравнению с 2015 годом число погибших журналистов сократилось, тогда сообщалось о 101 погибшем.

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