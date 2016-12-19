"Репортеры без границ": 74 журналиста погибли в мире в этом году

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В 2016 году в мире погибли не менее 74 журналистов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении организации "Репортеры без границ".

Страной, в которой погибло больше всего журналистов, как и в прошлом году стала Сирия - 19 человек. 10 журналистов погибли в Афганистане, девять - в Мексике, семь - в Ираке и пять - в Йемене.

Кроме того, отмечается в докладе правозащитников, среди погибших в 2016 году девять блогеров и восемь человек, сотрудничавших со СМИ.

По сравнению с 2015 годом число погибших журналистов сократилось, тогда сообщалось о 101 погибшем.