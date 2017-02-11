Репортеры без границ: Ситуация со свободой прессы в США еще хуже, чем мы предполагаем

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 журналистов были арестованы в США с августа 2014 года. Как сообщает Report, об этом заявила организация "Репортеры без границ" (RSF).

Организация полагает, что свобода прессы в США находится под угрозой: “Ситуация еще хуже, чем мы предполагаем. Только на прошлой неделе, 1 февраля, журналистка Дженни Монет была арестована из-за освещения акций протеста против строительства трубопровода Dakota Access Pipeline. Хотя журналистка освобождена под залог, она подвергается различному давлению”.

В заявлении RSF говорится, что американскому режиссеру документальных фильмов Дее Шлосберг грозило до 45 лет лишения свободы, прежде чем обвинения с нее были сняты: “Эми Гудман арестована в сентябре 2016 года во время освещения акции протеста в округе Мортон (Северная Дакота)”.