"Репортеры без границ": Наиболее резонансным в 2018 году стало убийство журналиста Кашикчи

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших журналистов в 2018 году в мире составило 80 человек, что на 15 больше, чем годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные доклада международной организации "Репортеры без границ".

"В 2018 году 80 журналистов были убиты, 348 представителей СМИ были задержаны в связи с профессиональной деятельностью, а 60 удерживаются в заложниках", - говорится в докладе. В нынешнем году трое пропали без вести.

В организации указали, что наиболее резонансными стали убийства саудовского журналиста Джемаля Кашикчи в генконсульстве королевства в Стамбуле в октябре и февральское заказное убийство репортера издания Aktuality.sk Яна Куциака.

По мнению экспертов организации, наиболее опасными странами для работников СМИ в этом году стали Афганистан (15 погибших), Сирия (11 погибших) и Мексика (девять погибших). В рейтинге неблагополучных стран оказались и США после того, как в конце июня этого года американец открыл стрельбу в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд), убив пять журналистов.