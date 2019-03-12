"Рэкетирская журналистика" - черное пятно азербайджанского медиа-пространства - МНЕНИЯ

За последние годы активизирована борьба с журналистами-рэкетирами, руководители таких медиа-органов привлекаются к уголовной ответственности. Но, несмотря на это, число журналистов-рэкетиров неизменно растет. Злоупотребление свободой медиа-пространства потворствует мошенникам. Для предотвращения подобных нелицеприятных явлений Совет по прессе и правоохранительные органы принимают соответствующие меры. В то же время, некоторые круги выдают борьбу с журналистами-рэкетирами за притеснение свободы печати. Какие шаги надлежит предпринять для привлечения журналистов-рэкетиров к ответственности? Каков международный опыт в этом деле?

Член правления Совета по прессе Азер Хасрат заявил Report, что рэкетирская журналистика является преступным деянием: "Условно говоря, рэкетирская журналистика и те, кто занимаются ею, далекие от журналистики люди. Рэкет – вовсе не журналистика, а совершенно иная плоскость. Это уголовно наказуемое деяние. Люди, вступившие на этот путь, должны понести заслуженное наказание. Злоупотребляя свободой печати в Азербайджане, эти лица, для которых мошенничество является образом жизни, развернули свою грязную деятельность. В Совете по прессе данный вопрос регулярно обсуждается, поскольку большинство жалоб поступает именно от пострадавших от рук журналистов-рэкетиров. Представители подобных медиа-структур приглашаются в Совет, тогда и становится очевидно, что они не только не имеют образования, но напрочь лишены мировоззрения. Нам крайне трудно понять их, а они, разумеется, не понимают нас, поскольку являются мошенниками, людьми, совершенно далекими от прессы".

Член правления Совета по прессе Азер Хасрат "В Азербайджане нет цензуры. Попытки некоторых оппозиционеров представить борьбу с журналистами-рэкетирами, как притеснение свободы печати, просто смехотворны. Чистая пресса необходима всем и каждому, независимо от политических убеждений. Каждый хочет иметь нормальную прессу".

"Злоупотребляющим добрым именем журналиста необходимо на некоторое время запретить заниматься этим видом деятельности"

A.Хасрат заявил, что давно подготовил предложения по борьбе с журналистами-рэкетирами. По его словам, направляются соответствующие обращения в государственные структуры: "Есть серьезная необходимость во внесении поправок в законодательство. Скажем, водителя, совершившего тяжелое ДТП, приведшее к летальному исходу, на некоторое время лишают прав. Полагаю, непрофессионалам, злоупотребляющим именем журналиста, следует на некоторое время запретить заниматься журналистикой. Это наказание ограничит рэкетирскую журналистику в Азербайджане. Тем самым совершаемое ими мошенничество не будет ассоциироваться с журналистикой".

"Попытки некоторых оппозиционеров выдать борьбу с рэкетирской журналистикой в Азербайджане за притеснение свободы печати просто смехотворны"

По словам A.Хасрата, в случае продолжения процесса выдачи единого удостоверения для сотрудников печатных и интернет-изданий это пресечет грязную деятельность журналистов-рэкетиров: "Проходимцы не смогут получить удостоверение журналиста. В Азербайджане нет цензуры. Попытки некоторых оппозиционеров выдать борьбу с рэкетирской журналистикой в Азербайджане за притеснение свободы печати просто смехотворны. Чистая пресса необходима всем и каждому, независимо от политических убеждений. Каждый хочет иметь нормальную прессу".

"Рэкетиры занимаются преступной деятельностью, сводя на нет уважение к журналистике"

Главный редактор газеты "Йени Мусават" Рауф Арифоглу заявил Report, что журналисты-рэкетиры наносят непоправимый ущерб журналистике: "Я не считаю верным именовать эту так называемую деятельность журналистикой. Это чистой воды преступление. Рэкетиры воспринимают журналистику как источник заработка и стекаются сюда ради наживы. Считаю, что в отношении подобных лиц должны быть приняты самые жесткие меры. Очевидно, зная о влиянии и силе слова в нашей стране эти нечистые на руку люди подались в журналистику. Своими грязными деяниями они принижают слово и бесчинствуют. Обратите внимание, они по большей части шантажируют или клевещут на людей ради собственной наживы. Это откровенное преступление. Лицо, занимающееся подобными деяниями, должно безоговорочно привлекаться к ответственности".

Главный редактор газеты "Йени Мусават" Рауф Арифоглу "Заявления о притеснении в Азербайджане свободы печати являются не иначе как демагогией, поскольку даже власти не смогут притеснить свободную прессу в стране. Подобное в стране невозможно. Это – слабейший аргумент, выдвигаемый зарубежными оппозиционно настроенными элементами, вымуштрованными внутренней оппозицией и иностранными спецслужбами".

"В Азербайджане, где интернет сплошь и рядом, невозможно притеснять СМИ и свободу выражения"

По словам Р.Арифоглу, притеснение в Азербайджане прессы и свободы выражения невозможно: "В Азербайджане интернет сплошь и рядом. Активны социальные сети. Каждый может открыть себе блог, аккаунт в youtube и социальных сетях, развернув там любую желаемую деятельность. Поэтому полагаю, что заявления о притеснении свободы печати в Азербайджане не более, чем демагогия. Даже власти не смогут притеснить свободную прессу в стране. Подобное просто невозможно. Это – слабейший аргумент, выдвигаемый зарубежными оппозиционно настроенными элементами, вымуштрованными внутренней оппозицией и иностранными спецслужбами.

Совет по прессе днями напролет расследует нелицеприятные факты в журналистике. Собранные по итогам расследования материалы направляются в правоохранительные органы. Однако они почему-то не проявляют особой оперативности в этом деле. Мне кажется, правоохранительные органы должны действовать более решительно в отношении рэкетиров. Пока, к сожалению, мы не наблюдаем этого".