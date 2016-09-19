В Азербайджане переименовано название нескольких телеканалов - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Руководство телеканала Region TV провело пресс-конференцию, связанную с изменением бренда телеканала.

Как сообщает Report, по словам директора стратегического развития телеканала Исмаила Гасанова, впредь Region TV будет вещать под названием ARB TV.

По его словам, данное обновление касается не только Region TV, но и телеканалов-партнеров: "Они также внесут изменения в свои названия и подстроятся под нас. Телеканал TTV продолжит деятельность как ARB 24 TV, телеканал Günəş - ARB Günəş TV. Действующий в Гяндже телеканал Alternativ TV будет выходить в эфир под названием ARB Alternativ TV. Наши региональные партнеры также подстроили свои бренды под нас. Kəpəz TV будет вещать под названием ARB Kəpəz TV, Kanal S как ARB Şəki TV, LTV как ARB Aran TV, CTV как ARB Cənub. И.Гасанов сказал, что название каждого канала соответствует региону, где он действует: "Данный проект является самым крупным проектом партнерства Южного Кавказа. В партнерстве представлены 9 каналов и одна радиостанция. Сюда входят 5 региональных телеканалов, три телеканала с тематическим спутниковым вещанием и ARB TV. Тренды СМИ обновляются, поэтому мы сделали этот шаг. Мы уже выступаем с новой эфирной концепцией".

По его словам, в частотах каналов не будет никаких изменений: "Мы отдаем предпочтение качеству. Наш эфир красочен и разнообразен".

И.Гасанов добавил, что все телеканалы-партнеры будут пользоваться одинаковыми микрофонами.

*** 12:05

С сегодняшнего дня вещающий в Азербайджане Region TV будет выходить в эфир под новым названием.

Об этом Report сообщил руководитель аппарата Национального совета телерадиовещания Тогрул Мамедов.

По его словам, 5 сентября руководство Region TV обратилось в структуру по поводу переименования телеканала на ARB TV: "Каких-либо проблем нет и с сегодняшнего дня телеканал будет действовать под новым названием".

Т.Мамедов сказал, что из-за наличия в стране также регионального вещателя с тем же названием, иногда зрители путали их.