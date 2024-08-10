Редактор Pakistan Daily: Азербайджанский лидер более доступен для журналистов, чем большинство западных лидеров

Редактор пакистанской газеты Pakistan Daily Хамза Азхар Салям поделился в своем аккаунте в соцсети "X" публикацией о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

Редактор пакистанской газеты Pakistan Daily Хамза Азхар Салям поделился в своем аккаунте в соцсети "X" публикацией о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

Как сообщает Report, журналист опубликовал фотографию с главой государства и отметил девять аспектов, которые его впечатлили в азербайджанском лидере.

Приводим публикацию:

"Девять вещей, которые меня впечатлили в президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве:

1. Он владеет английским, турецким, азербайджанским, французским и русским языками;

2. Может отвечать на сложные вопросы более трех часов без единого глотка воды;

3. Знает наизусть финансовые показатели многих проектов;

4. Осведомлен об экосистемах СМИ различных стран;

5. Для журналистов он более доступен, чем большинство западных лидеров;

6. Иногда добавляет юмор в свои беседы/ответы;

7. Его риторика на партийных собраниях выглядит миролюбивой, но как лидер он готов ко всему;

8. Знает, как уважать своих союзников и сдерживать врагов;

9. Он прямолинеен, не ходит вокруг да около, и наслаждается работой с талантливой и трудолюбивой командой, которая понимает его высокие стандарты этики".