Редактор Pakistan Daily: Азербайджанский лидер более доступен для журналистов, чем большинство западных лидеров

Редактор пакистанской газеты Pakistan Daily Хамза Азхар Салям поделился в своем аккаунте в соцсети "X" публикацией о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.
Как сообщает Report, журналист опубликовал фотографию с главой государства и отметил девять аспектов, которые его впечатлили в азербайджанском лидере.
Приводим публикацию:
"Девять вещей, которые меня впечатлили в президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве:
1. Он владеет английским, турецким, азербайджанским, французским и русским языками;
2. Может отвечать на сложные вопросы более трех часов без единого глотка воды;
3. Знает наизусть финансовые показатели многих проектов;
4. Осведомлен об экосистемах СМИ различных стран;
5. Для журналистов он более доступен, чем большинство западных лидеров;
6. Иногда добавляет юмор в свои беседы/ответы;
7. Его риторика на партийных собраниях выглядит миролюбивой, но как лидер он готов ко всему;
8. Знает, как уважать своих союзников и сдерживать врагов;
9. Он прямолинеен, не ходит вокруг да около, и наслаждается работой с талантливой и трудолюбивой командой, которая понимает его высокие стандарты этики".