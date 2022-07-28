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Рауф Арифоглу: Против Азербайджана ведется беспощадная информационная война

Рауф Арифоглу: Против Азербайджана ведется беспощадная информационная война “В последние дни мы сталкиваемся с фактами искажения события, не имеющей место быть в реальной жизни. Социальные медиа и сети - это открытые двери для нашего общества. Здесь запросто возможно распространение дезинформации".
Медиа
28 июля 2022 г. 12:52
Рауф Арифоглу: Против Азербайджана ведется беспощадная информационная война

“В последние дни мы сталкиваемся с фактами искажения событий, не имеющих место быть в реальной жизни. Социальные медиа и сети - это открытые двери для нашего общества. Здесь запросто возможно распространение дезинформации".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии в Совете прессы заявил глава медиа группы “Ени Мусават” Рауф Арифоглу.

“Думаю, что это должно быть предотвращено. В настоящее время информационная война против Азербайджана более беспощадна, чем в период Отечественной войны. Проводится мощная информационная атака на нашу страну. Поэтому мы должны проявлять большую активность посредством социальных сетей, должны быть активны на платформе YouTube”, - отметил Р.Арифоглу..

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Версия на азербайджанском языке Rauf Arifoğlu: “Azərbaycana qarşı amansız informasiya müharibəsi aparılır”

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