Рассмотрены все апелляционные жалобы Миршахина Агаева против НСТР

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершились еще 3 судебных процесса по апелляционным жалобам независимой телерадиокомпании ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, Бакинский апелляционный суд удовлетворил жалобы компании и аннулировал решения суда первой инстанции. Дела для пересмотра возвращены суду первой инстанции.

Отметим, что генеральный директор независимой телерадиокомпании ANS Миршахин Агаев подал жалобу на решения НСТР № 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/10 от 5 октября 2015 года и № 10/2 от 13 октября 2015 года, и выдвинул иск в Сабаильском районном суде относительно возвращения ему приложенных документов. Суд отклонил эти иски. Не согласившись с решением, гендиректор М.Агаев подал апелляционную жалобу.

Таким образом, число апелляционных жалоб независимой телерадиокомпании ANS, рассмотренных на этой неделе в Бакинском апелляционном суде, достигло 13.