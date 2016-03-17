Рассмотрены еще 4 апелляционные жалобы ​ANS в отношении НСТР

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде рассмотрены еще четыре административных иска независимой телерадиокомпании ANS в отношении Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на различных процессах под председательством судей Гадима Бабаева, Мирзали Аббасова, Ильгара Мургузова и Ризвана Сафарова были вынесены решения.

Согласно решениям, апелляционные жалобы ANS не были удовлетворены. Решения оставлены без изменений.

Отметим, что 23 декабря 2013 года НСТР вынес решения об административном выговоре. Не согласившись с данными решениями, телекомпания ANS обратилась в Сабаильский районный суд. Суд аннулировал эти решения и для пересмотра направил их в Национальный совет телерадиовещания. После этого компания ANS подала апелляционную жалобу на эти решения.

Напомним, что ранее в Бакинском апелляционном суде были рассмотрены апелляционные жалобы ANS в отношении двух решений НСТР.