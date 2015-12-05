​Рассмотрена апелляционная жалоба НСТР против Lider TV

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Национального совета телерадиовещания (НСТР) против общества с ограниченной ответственностью Lider TV и Radio Azərbaycan.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзоева решение Ясамальского районного суда оставлено без изменений.

Отметим, что НСТР сделал предупреждение ООО Lider TV və Radio Azərbaycan. НСТР сделал данное предупреждение, руководствуясь двумя статьями Кодекса об административных нарушениях - ст. 187-1.0.1 (нарушение установленных специальных правил для распространяемых без кода программ, которые могут причинить вред физическому, умственному и духовному развитию несовершеннолетних, в том числе отражающих эротику и жестокость) и ст. 187-1.0.4 (распространение скрытой рекламы, изготовленной с использованием технических и других средств, оказывающей воздействие на сознание потребителя в неосознанной им форме или одобрение рекламы продукции, техники, услуг, реклама которых запрещена, и действий, наносящих вред охране окружающей среды, а также несоблюдение установленных законом порядка и требований распространения рекламы).

В связи с предупреждением Lider TV обратился в Ясамальский районный суд. Суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, НСТР подал апелляционную жалобу.