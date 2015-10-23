Рассмотрен судебный иск ANS против НСТР

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском административно-экономическом суде №1 состоялся судебный процесс по иску телерадиокомпании ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Эльчина Мамедова выступили представители обеих сторон.

Представитель компании АNS попросил аннулировать решение НСТР о временном приостановлении вещания передач "Sən tək deyilsən" и "Xoşqədəmlə axtarıram səni", транслируемых на канале.

Судья направил дело для рассмотрения в Бакинский апелляционный суд.

Отметим, что на заседании НСТР 30 сентября было рассмотрено административное производство по факту нарушения телеканалом ANS требований закона "О телерадиовещании". В решении НСТР отмечается, что транслируемые на канале передачи "Sən tək deyilsən" и "Xoşqədəmlə axtarıram səni" под предлогом решения социальных проблем превращаются в шоу-передачи, некоторые темы искусственным образом затягиваются на несколько дней, попираются права людей, искусственно создается напряженность, эфир превращается в сцену личных интриг, нарушаются национально-духовные ценности, нарушаются требования законодательства. Поэтому принято решение о приостановлении этих передач, начиная с 5 октября 2015 года, сроком на 1 месяц.