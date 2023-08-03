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МEDİA распространила заявление в связи с кампанией угроз в адрес участников Шушинского глобального медиафорума

МEDİA распространила заявление в связи с кампанией угроз в адрес участников Шушинского глобального медиафорума Агентство развития медиа Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с кампанией угроз в социальных сетях в адрес участников прошедшего в Шуше Глобального медиафорума "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
Медиа
3 августа 2023 г. 11:44
МEDİA распространила заявление в связи с кампанией угроз в адрес участников Шушинского глобального медиафорума

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики (МEDİA) распространило заявление в связи с кампанией угроз в социальных сетях в адрес участников прошедшего в Шуше Глобального медиафорума "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Проведенный 21-23 июля в городе Шуша - культурной столице Азербайджана Глобальный медиафорум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", в котором приняли участие 150 зарубежных гостей из 49 стран мира, в том числе руководители государственных информационных агентств 34 стран, 12 международных организаций, медиа-структур, высокопоставленные медиа-эксперты и журналисты, расценивается как историческое событие, имеющее международный общественный резонанс благодаря своим серьезным и профессиональным месседжам, направленным в будущее".

Кроме того отмечается, что целью проведения форума было обсуждение будущих направлений развития журналистики, которая распространяет общественно значимые новости в обновляющемся почти со скоростью света мире, с многочисленными технологическими инновациями. На форуме состоялось подробное обсуждение новых инструментов в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху и роль СМИ в этом контексте, в центре внимания были современная роль традиционных медиа, их будущее, трудности и новые направления, появившиеся в журналистики на фоне новых тенденций, а также результаты применения цифровых инструментов в этой сфере.

"Однако, к сожалению, правительство Армении и близкие к нему круги, сознательно пытаясь политизировать суть Глобального медиафорума "Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции», исходя из своих ограниченных меркантильных интересов, проводят кампанию клеветы и ненависти в социальных сетях об участвовавших в этом престижном мероприятии экспертах высокого уровня, журналистах, имеющих влияние на международное общественное мнение, пытаются бросить тень на их репутацию и демонстрируют позицию, которая никоим образом не совместима с журналистской этикой.

Мы, как Агентство развития медиа Азербайджанской Республики, от имени азербайджанских журналистов осуждаем подобную клеветническую кампанию, расцениваем это как террор против свободы слова и журналистики, заявляем о недопустимости использования форума, который руководствовался профессиональными принципами и был посвящен только проблемам, вопросам развития перспективы современных СМИ, как инструмента языка ненависти", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке MEDIA issues statement regarding campaign of threats against Shusha Global Media Forum participants
Версия на азербайджанском языке MEDİA Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçılarına qarşı aparılan təhdid kampaniyası ilə bağlı bəyanat yayıb

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