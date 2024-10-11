Рашад Меджид: Высоко оцениваю деятельность медиа в борьбе с дезинформацией

Председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид высоко оценил деятельность азербайджанских медиа в борьбе с дезинформацией.

Как сообщает Report, об этом он заявил на конференции на тему "Новые тренды в современных медиа: информационная безопасность и критерии профессионализма" в Баку.

Он выразил удовлетворение работой средств массовой информации в сфере противодействия дезинформации.

"Я высоко оцениваю деятельность средств массовой информации, особенно телевидения, в этом направлении. Также хочу отметить успех проекта MediaLab, который был организован совместно Агентством развития медиа и Азербайджанским телевидением", - сказал председатель СП.