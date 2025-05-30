Рашад Маджид: Архивы "Шарг гапысы" и Нахчыванского телевидения - ценный источник

Архивы газеты "Шарг гапысы" и Нахчыванского телевидения - ценный источник.

Архивы газеты "Шарг гапысы" и Нахчыванского телевидения - ценный источник.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Маджид на конференции "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - "MEDİAFEST-2025" в Нахчыване.

Он отметил, что летописи, созданные "Шарг гапысы" и Нахчыванским телевидением в период деятельности общенационального лидера в Нахчыване в 1990-1993 годах, хранятся в архивах.

"Архивы "Шарг гапысы" и Нахчыванского телевидения являются для нас ценным источником и играют важную роль в еще более близком знакомстве с личностью общенационального лидера", - сказал Маджид.