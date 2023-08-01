Рамин Джафаров: Baku TV может начать вещание на английском и армянском языках

Baku TV может начать вещание на английском и на армянском языках.

Baku TV может начать вещание на английском и армянском языках.

Об этом в интервью Report заявил директор Baku TV Рамин Джафаров.

По его словам, русскоязычная редакция Baku TV действует около года: "За короткое время мы достигли больших успехов. Русскоязычный контент во многом помог в нынешней информационной войне".

Р.Джафаров подчеркнул, что за все время своей деятельности Baku TV всегда старалось обеспечить своих зрителей оперативной и достоверной информацией, и в дальнейшем будет придерживаться этого же принципа: "Аудитория Baku TV приближается к 1 млн человек, и каждый из них - уникальный зритель. Это чувствуется по оставленным комментариям".

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.