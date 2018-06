​Рамиль Усубов наградил фотокорреспондента агентства Report "Почетной грамотой" - ФОТО

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов принял фотокорреспондента Информационного Агентства Report.az Орхана Азимова, продемонстрировавшего гражданскую позицию, выполняя свой профессиональный долг в экстремальных условиях и названного ведущими медиа органами мира "героем-полицейским" сотрудника полиции Эльвина Абышова, вынесшего целым и невредимым задыхающегося ребенка из горящего здания в Бинагадинском районе Баку.

Министр, поблагодаривший их за достойное выполнение служебного и гражданского долга, заявил, что по распоряжению президента Ильхама Алиева отличившиеся сотрудники будут удостоены государственных наград, а также будут подписаны соответствующие приказы об их награждении.

За объективное освещение в местных и зарубежных СМИ проявившего самоотверженность полицейского, в том числе привлеченных к спасательным работам и работам по тушению пожара госструктур, министр внутренних дел вручил Орхану Азимову "Почетную грамоту" министерства внутренних дел.

Отметим, что фотографии, снятые фотокорреспондентом Информационного Агентства Report.az Орханом Азимовым с места происшествия, были опубликованы в рубрике "Фото дня" такими влиятельными изданиями, как Associated Press, The Times, The Guardian, The Huffington Post и пр.