Радио Avto FM перешло в подчинении МВД

Радио Avto FM перешло в подчинении Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Радио Avto FM перешло в подчинении Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Как сообщает Report, это произошло после передачи ООО ”Центр интеллектуального управления транспортом" (ЦИУТ) в подчинение МВД.

Ранее ЦИУТ находился в подчинении Бакинского Транспортного Агентства (БТА). Указом президента Ильхама Алиева от 7 февраля текущего года ООО ”Центр интеллектуального управления транспортом" передано в подчинение МВД. Таким образом, радио Avto FM также перешло в подчинении МВД.

Уставный капитал ООО Avto FM составляет 10 манатов, законным представителем является Джавид Нейматзаде.

В настоящее время главой ЦИУТ является полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.