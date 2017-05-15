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    “Radio Antenn 101FM” исполняется 17 лет

    Сформировалась стабильная аудитория слушателей радио, расширилась география охвата

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сегодня день основания “Radio Antenn 101FM”.

    Как сообщает Report, радиоканалу исполняется 17 лет.

    “Radio Antenn 101FM” осуществляет свою деятельность с 1998 года. За прошедший период сформировалась стабильная аудитория слушателей радио, расширилась география охвата. 

    Каждый день в течении 24 часов на "101 FM" слушатели могут в начале каждого часа узнавать самые последние новости, происходящие в Азербайджане и в мире, имеют возможность слушать и получать удовольствие от программ по различным тематикам и от прослушивания музыки.

    Коллектив информационного агентства Report поздравляет коллег, работающих в “Radio Antenn 101FM”, желает им крепкого здоровья и дальнейших успехов!

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