“Radio Antenn 101FM” исполняется 17 лет

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сегодня день основания “Radio Antenn 101FM”.

Как сообщает Report, радиоканалу исполняется 17 лет.

“Radio Antenn 101FM” осуществляет свою деятельность с 1998 года. За прошедший период сформировалась стабильная аудитория слушателей радио, расширилась география охвата.

Каждый день в течении 24 часов на "101 FM" слушатели могут в начале каждого часа узнавать самые последние новости, происходящие в Азербайджане и в мире, имеют возможность слушать и получать удовольствие от программ по различным тематикам и от прослушивания музыки.

Коллектив информационного агентства Report поздравляет коллег, работающих в “Radio Antenn 101FM”, желает им крепкого здоровья и дальнейших успехов!