Qafqazinfo исполняется 15 лет Новостному порталу Qafqazinfo сегодня исполняется 15 лет.
16 августа 2025 г. 10:25
Новостному порталу Qafqazinfo сегодня исполняется 15 лет.

Как сообщает Report, запущенный 16 августа 2010 года портал освещает актуальные события общественно-политической, социальной и культурной жизни Азербайджана, а также представляет вниманию читателей интересные зарубежные новости.

В целях обеспечения более точной передачи информации из регионов к работе привлечены региональные корреспонденты.

На сайте, который обновляется круглосуточно, ежедневно публикуется более 100 новостей на азербайджанском и русском языках, включая интервью, аналитические материалы, репортажи и авторские статьи на различные темы.

Коллектив информационного агентства Report поздравляет своих коллег из Qafqazinfo и желает им новых творческих успехов!

Последние новости

