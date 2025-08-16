Qafqazinfo исполняется 15 лет

Новостному порталу Qafqazinfo сегодня исполняется 15 лет.
Как сообщает Report, запущенный 16 августа 2010 года портал освещает актуальные события общественно-политической, социальной и культурной жизни Азербайджана, а также представляет вниманию читателей интересные зарубежные новости.
В целях обеспечения более точной передачи информации из регионов к работе привлечены региональные корреспонденты.
На сайте, который обновляется круглосуточно, ежедневно публикуется более 100 новостей на азербайджанском и русском языках, включая интервью, аналитические материалы, репортажи и авторские статьи на различные темы.
Коллектив информационного агентства Report поздравляет своих коллег из Qafqazinfo и желает им новых творческих успехов!