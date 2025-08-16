Qafqazinfo исполняется 15 лет

Новостному порталу Qafqazinfo сегодня исполняется 15 лет.

Новостному порталу Qafqazinfo сегодня исполняется 15 лет.

Как сообщает Report, запущенный 16 августа 2010 года портал освещает актуальные события общественно-политической, социальной и культурной жизни Азербайджана, а также представляет вниманию читателей интересные зарубежные новости.

В целях обеспечения более точной передачи информации из регионов к работе привлечены региональные корреспонденты.

На сайте, который обновляется круглосуточно, ежедневно публикуется более 100 новостей на азербайджанском и русском языках, включая интервью, аналитические материалы, репортажи и авторские статьи на различные темы.

Коллектив информационного агентства Report поздравляет своих коллег из Qafqazinfo и желает им новых творческих успехов!