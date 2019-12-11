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Количество подавших документы для открытия нового радио компаний достигло пяти

Пять компаний подали документы для открытия нового радио

Возросло число компаний, подавших документы для участия в конкурсе, объявленном Национальным советом телерадиовещания Азербайджана (НСТР), по открытию на территории Баку и Абшерона нового радио на рабочей частоте 102,0 мегагерц.

Об этом Report сообщил завотделом права и международных связей НСТР Немят Джавадов.

По его словам, еще одна компания подала документы на участие в конкурсе: "Таким образом, число обратившихся для участия в конкурсе компаний возросло до четырех. После завершения конкурса будут объявлены названия компаний, подавших заявки. Продление сроков проведения конкурса не запланировано".

НСТР не обнародует названия официально подавших заявку компаний.

Отметим, что СМИ стали известны 4 обратившиеся для участия в конкурсе компании: Balans Studiyası, ООО İNS ÇM, ООО "Аналитико-информационный центр Real" и TV Media Azərbaycan.

Отметим, что документы принимаются с 12 ноября по 12 декабря (за исключением выходных) в административном здании НСТР с 10:00 до 18:00.

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