Пять каналов получили лицензию в качестве вещателя платформы

Аудиовизуальный совет предоставил каналам ”APA TV“, ”Healthy TV“, ”Agro TV“, ”Vivace“ и ”ATV+Cinema" лицензию на вещание платформы.

Аудиовизуальный совет предоставил каналам ”APA TV“, ”Healthy TV“, ”Agro TV“, ”Vivace“ и ”ATV+Cinema" лицензию на вещание платформы.

Об этом Report сообщили в Совете.

Состоялось заседание Совета, на котором были рассмотрены обращения, поступившие в совет от ООО “APAMARK”, ООО “Səhiyyə TV”, ООО “Aqro Televiziya və Radio” и ООО “ATV Plus” с целью получения лицензии на вещание платформы, не осуществляющей спутниковое вещание.

После обширных обсуждений лицензии вещателя платформы, не осуществляющего спутниковое вещание, были выданы ООО “APAMARK” (название телевизионной редакции: “APA TV”), ООО “Səhiyyə TV” (название телевизионной редакции: “Səhiyyə TV”), ООО “Aqro Televiziya və Radio” (название телевизионной редакции: “Agro TV”) и ООО “ATV Plus”-(названия телевизионных редакций: “Vivace” и “ATV+Cinema”).