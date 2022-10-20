Прошло заседание комитета по жалобам Совета прессы

Прошло первое заседание комитета по жалобам Совета прессы Азербайджана в новом составе.

Прошло первое заседание комитета по жалобам Совета прессы Азербайджана в новом составе.

Об этом Report сообщили в совете.

Зампредседателя Совета прессы Азербайджана, председатель комиссии Вугар Зифероглу предоставил информацию о вопросах, стоящих на повестке.

На заседании было рассмотрено и обсуждены шесть жалоб на материалы, опубликованные в различных СМИ.

После обсуждений были вынесены соответствующие заключения, в которых рекомендуется с уважением относиться к освещению позиции противоположной стороны, создавать условия для выражения ими своего мнения. Жалобщикам также рекомендуется по ряду вопросов подать обращения по назначению.

В соответствии с процедурными правилами все жалобы также будут обсуждены в правлении Совета для вынесения заключительного решения.