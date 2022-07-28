Состоялось мероприятие по предотвращению распространения охраняемой информации об армии

В Совете прессы прошло мероприятие в связи с предотвращением распространения в социальных сетях и электронных медиа дезинформации и охраняемой информации об армии.

В Совете прессы прошло мероприятие в связи с предотвращением распространения в социальных сетях и электронных медиа дезинформации и охраняемой информации об армии.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководители и представители ряда медийных органов страны.

На мероприятии выступил председатель Совета прессы Афлатун Амашов. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что в последнее время некоторые пользователи социальных сетей распространяют информацию, не согласованную с официальными органами.

В частности, ложная информация, тиражируемая в связи с Азербайджанской армией, наносит вред имиджу вооруженных сил.

Руководитель медиа группы "Ени Мусават" Рауф Арифоглу подчеркнул, что социальные медиа и социальные сети являются открытыми дверями для общества, где можно легко распространять дезинформацию.

Он отметил важность предотвращения этого.

Р.Арифоглу отметил, что в настоящее время информационная война против Азербайджана безжалостнее, чем в период Отечественной войны. Поэтому он призвал представителей СМИ проявлять еще большую активность в социальных сетях.

Выступивший на мероприятии председатель хатаинской районной организации партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "Ики сахиль", заслуженный журналист Вугар Рагимзаде отметил, что соцсети функционируют без какого-либо механизма контроля.

Несмотря на это он подчеркнул, что распространять ложную информацию, дезинформацию в соцсетях и в электронных медиа недопустимо.

По словам заслуженного журналиста, если кто-то распространяет заведомо ложную, клеветническую информацию, которая наносит ущерб армии, то в связи с этим должно быть принято решение.

Мероприятие продолжилось выступлениями.