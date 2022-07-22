Прошла третья панель на Международном медиа-форуме

На Международном медиа-форуме, проходящем в культурной столице Азербайджана – Шуше, состоялась третья панель под названием "Шушинский след в азербайджанской прессе".

На Международном медиа-форуме, проходящем в культурной столице Азербайджана – Шуше, состоялась третья панель под названием "Шушинский след в азербайджанской прессе".

Как передает командированный в Шушу корреспондент Report, в ходе панели обсудили историю Победы как основной темы азербайджанских СМИ, а также шушинских "мастеров пера" .

На третьей панели под модераторством депутата Милли Меджлиса, главного редактора газеты Azernews Севиль Микаиловой выступили директор Иракского республиканского центра стратегических исследований Матц Махи Абдулхамид Обада, председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио" Ровшан Мамедов, председатель Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы, руководитель медиа-группы "Ени Мусават" Рауф Арифоглу и главный редактор сайта Azad Şuşa, главный редактор газеты "Шуша" Керим Керимли.