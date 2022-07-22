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Прошла третья панель на Международном медиа-форуме

Прошла третья панель на Международном медиа-форуме На Международном медиа-форуме, проходящем в культурной столице Азербайджана – Шуше, состоялась третья панель под названием "Шушинский след в азербайджанской прессе".
Медиа
22 июля 2022 г. 17:48
Прошла третья панель на Международном медиа-форуме

На Международном медиа-форуме, проходящем в культурной столице Азербайджана – Шуше, состоялась третья панель под названием "Шушинский след в азербайджанской прессе".

Как передает командированный в Шушу корреспондент Report, в ходе панели обсудили историю Победы как основной темы азербайджанских СМИ, а также шушинских "мастеров пера" .

На третьей панели под модераторством депутата Милли Меджлиса, главного редактора газеты Azernews Севиль Микаиловой выступили директор Иракского республиканского центра стратегических исследований Матц Махи Абдулхамид Обада, председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио" Ровшан Мамедов, председатель Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы, руководитель медиа-группы "Ени Мусават" Рауф Арифоглу и главный редактор сайта Azad Şuşa, главный редактор газеты "Шуша" Керим Керимли.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Media Forumunda üçüncü panel keçirilib

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