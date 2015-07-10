Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Состоялась конференция на тему "Азербайджанская печать и наши национально-духовные ценности".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Администрацией президента Азербайджана, министерством культуры и туризма, Фондом господдержки развития СМИ при президенте Азербайджанской Республики и Советом прессы Азербайджана.

В своем выступлении на конференции министр культуры и туризма Абульфаз Караев сказал, что в настоящее время медиапространство в Азербайджане свободно и открыто. Министр заявил также о большой поддержке, оказываемой президентом Ильхамом Алиевым печати.

Заявив о наличии в подходе к некоторым вопросам в мире двойных стандартов, А.Караев отметил, что некоторые зарубежные СМИ заявляют об отсутствии в Азербайджане демократии: "Однако, при этом они не видят проблем в собственных странах. В Азербайджане печать полностью независима. СМИ могут касаться всех тем. Такова реальность".

А.Караев добавил, что азербайджанская печать должна быть внимательна в вопросах, касающихся национально-духовных ценностей, так как этот вопрос очень чувствительный.

Заместитель завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Арастун Мехтиев коснулся деятельности газеты "Экинчи". Он заявил о неоценимой роли этого печатного органа в формировании истории азербайджанской печати.

В своих выступлениях исполнительный директор Фонда господдержки развития СМИ при президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли и председатель Совета прессы Афлатун Амашов коснулись истории азербайджанской печати.

В заключение состоялась церемония награждения победителей проведенного министерством культуры и туризма и Советом прессы Азербайджана конкурса "Национальные танцы - наше национальное достояние".