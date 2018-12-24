Прошел товарищеский матч по футболу между госслужащими и журналистами

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года состоялся товарищеский матч по футболу между госслужащими и журналистами.

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 6:6.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов заявил о периодической организации подобных соревнований между журналистами и госслужащими: "Азербайджанское государство постоянно оказывает заботу и уделяет внимание спорту".