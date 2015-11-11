​Прошел судебный процесс по апелляционной жалобе Общественного телеканала против НСТР

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде прошел судебный процесс по апелляционной жалобе Общественного телеканала (İTV) против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает участвовавший на судебном процессе сотрудник Report, на заседании под председательством судьи Эльшаны Велиевой участвовал представитель НСТР. Представитель İTV не явился в суд.

Судья поинтересовался переговорами, проводимыми между НСТР и İTV в течение последнего месяца, и спросил, смогли ли стороны прийти к согласию.

По словам представителя НСТР, никаких переговоров с İTV не проводилось: "С противоположной стороны не было сделано никаких попыток для проведения переговоров. Поэтому мы остаемся при своем мнении".

Судебный процесс продолжится 25 ноября.

Отметим, что в 2011 году по распоряжению президента Ильхама Алиева для съемок телесериалов и телевизионных фильмов из госбюджета телеканалам было выделено 5 млн. манатов. В тот же год НСТР выделил 800 тыс. манатов для завершения Общественным телеканалом съемок многосерийного художественного фильма "Гарабахнаме" ("Qarabağnamə"). Однако показ телефильма был приостановлен. В этом году, подав в суд на Общественный телеканал, НСТР потребовал вернуть выделенные для съемок фильма 429 тыс. манатов.

С подобным иском НСТР обратился в Бакинский административно-экономический суд №1. Суд удовлетворил иск НСТР. Не согласившись с решением, компания подала апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.