Прокуратура: К СМИ, допустившему провокационные и негативные дела, будут приняты меры

21 января 2022 года в 22:11 на сайте haqqın.az была опубликована статья под названием "Помощник прокурора Абшерона в начале публичного выступления был мошенником. Но суд не отправил его в тюрьму".

21 января 2022 года в 22:11 на сайте haqqın.az была опубликована статья под названием "Помощник прокурора Абшерона в начале публичного выступления был мошенником. Но суд не отправил его в тюрьму".

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, статья не соответствует действительности: он вышел на пенсию в 2006 году и с тех пор не контактировал с прокуратурой.

Следует также отметить, что заявление Эльбруса Алиева о том, что он работал в прокуратуре Абшеронского района на общественных началах, было выбрано как способ завоевать его доверие с целью совершения преступления по мошенничеству.

Однако, к сожалению, информация была обнародована без уточнения в официальном государственном органе.

Прокуратура примет меры к СМИ, допустившим такие провокационные и негативные действия.