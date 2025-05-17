Программа "Поговорим?" с Владиславом Лисовцом: Баку сформировал мой вкус, стиль и отношение к жизни

Программа "Поговорим?" с Владиславом Лисовцом: Баку сформировал мой вкус, стиль и отношение к жизни

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью, гостем подкаста стал известный российский стилист, эксперт моды, уроженец города Баку Владислав Лисовец.

Как сообщает Report, гость программы в ходе подкаста поделился с ведущим своими теплыми воспоминаниями о детстве и юности, проведенных в Баку.

Стилист подчеркнул, что "город ветров" занимает особое место в его жизни, ведь именно здесь он прожил до возраста 23 лет.

В ходе подкаста он рассказал об изменениях, которые наблюдает в Баку, поделился, как этот город повлиял на его восприятие красоты и стиля, выделил главное преимущество столицы Азербайджана и поразмышлял о том, может ли Баку стать одним из центров мировой моды.

Говоря о личном, Владислав Лисовец откровенно поделился, почему считает себя нежеланным ребенком, рассказал о своем жизненном кредо и открылся в теме борьбы с онкологическим заболеванием.

Слушатели подкаста также получат ценные советы от стилиста - как оставаться модным, сохраняя индивидуальность, как грамотно подбирать образы для клиентов, а также услышат размышления о ключевых изменениях в модной индустрии и актуальных трендах предстоящего лета и осени.

Кроме того, Лисовец поделился своим взглядом на то, что значит жить по-настоящему, в чем заключается счастье и какой главный вывод он сделал к своим 53 годам.