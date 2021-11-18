Профессия военкор: будешь эмоциональным, возможно, не выживешь

Организация "Репортеры без границ" распространила список журналистов, погибших в 2021 году при исполнении служебных обязанностей.

Организация "Репортеры без границ" распространила список журналистов, погибших в 2021 году при исполнении служебных обязанностей.

В список включены имена сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова и оператора телеканала AzTV Сираджа Абышева, подорвавшихся 4 июня 2021 года на противотанковой мине, установленной армянскими террористами на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района. Согласно отчету, в этом году в 20 странах мира 38 журналистов были убиты при исполнении служебных обязанностей.

Журналисты в экстремальных условиях - спокойная жизнь не для них

В горячих точках планеты часто гибнут военкоры, фотокорреспонденты, операторы. Их работа связана с риском для жизни, нужно снимать, фотографировать, создавать контент прямо на месте событий. Журналисты гибнут не только в зоне военных действий, но и во время терактов, пожаров, землетрясений и любых иных чрезвычайных обстоятельствах.

Работающие в экстремальных условиях корреспонденты – это группа риска в журналистском сообществе. Офисная работа, спокойная жизнь не для них. При этом именно подготовленный специалист сможет выжить и дать достоверную информацию из горячей точки.

Опытные журналисты иногда подтрунивают над своими более молодыми коллегами, говоря, "еще молод, не пробовал дубинки". Это примерно означает, что тому еще не довелось освещать какие-то протесты, опасные события, вести репортажи с мест природных и техногенных катастроф. Одним словам, как говорят военные, "не нюхал пороха".

Журналисты превращаются в обычных офисных работников

Не каждому журналисту удается побывать в горячих точках планеты, некоторые корреспонденты даже лишены возможности брать интервью вживую, так как сегодня журналисты постепенно превращаются в обычных офисных работников. Они выполняют журналистскую работу с помощью различных технических средств, посредством мессенджеров можно взять интервью, находясь за тысячи километров от собеседника - оправил вопросы, получил ответы, собрал воедино и материал готов.

Конечно, в душе каждый настоящий журналист мечтает избавиться от этой офисной кабалы, бегать за горячими сюжетами, создать материал, который станет темой дня. Но зачастую это лишь исходит из желания отличиться и выделиться среди десятков других работников офиса. Реалии жизни, работа в кризисных ситуациях требуют особой подготовки и определенных навыков.

Каждому журналисту хочется понять, как работают в экстремальных условиях военкоры, как в трудных обстоятельствах создаются сюжеты и материалы в горячих точках планеты. Иногда для этого нет возможностей, иногда же тебя просто не пустят в зону военного конфликта без особой подготовки.

Романтики в войне нет

Таким журналистам постоянно приходится совершенствовать свои навыки чтобы, оказавшись в критической ситуации, можно было бы выжить, не растеряться и выполнить свою работу. Порой излишняя эмоциональность вредит журналистской работе - это известное правило. Будешь эмоциональным, возможно, не выживешь.

Романтики в войне нет никакой. Это ужасное зрелище с жестоким лицом. И журналист, собирающийся работать в конфликтных зонах, должен иметь соответствующую подготовку. Курсы по экстремальной журналистике обязательны, где учат работать в условиях стресса, оказанию первой помощи при ранении. Такие курсы могут помочь не только во время войны, но и при любых сложных ситуациях, где нужно будет выживать. С журналистами часто работают представители Красного Креста и поэтому оказание первой помощи не представляет никакой сложности.

Журналисту нужно беречь свои личные документы как зеницу ока в зоне конфликта. Желательно иметь при себе копии документов, чтобы показывать их в определенных местах. И копии, и оригиналы лучше хранить в полиэтиленовом пакете.

Журналист не должен выделяться

Выживание в условиях войны требует особой осторожности. Журналист не должен выделяться на фоне остальных военных. Не надо думать, что ярлык "Пресса" или какие-то отличительные знаки являются некой защитой. Наоборот, противная сторона зачастую воспринимает журналиста как вражеского пропагандиста. Могут и убить. Особенную осторожность следует проявлять в работе с мобильными телефонами. Передал информацию, будь добр, выключи телефон и отключи батарейку. Очень опасно двигаться по линии соприкосновения огня с включенным телефоном - вычислят и накроют.

Удивительно, но в современных войнах уничтожаются иногда целые города, но при этом не принято взрывать вышки сотовой связи. Ими пользуются все, поэтому и берегут. Если имеются повреждения, то связисты быстро восстановят связь. В отличие от войн предыдущих столетий сегодня можно без проблем наведаться в зону военных действий за деньги. Блогеры, экстремалы едут в Сирию, например, чтобы сфотографироваться в военной форме, с оружием в руках, отметить свое местоположение для подписчиков блога. Так называемый военный туризм привлекает людей, жаждущих получить очередную порцию адреналина. Порой такие приключения имеют тяжкие последствия, так как по включенным смартфонам могут дать залповый огонь.

Не надо героизма, лучше делать свою работу

В конфликтной зоне журналист может использовать все доступные средства связи для передачи информации. Интернет в гостинице, вышка мобильной связи, спутниковое передатчики позволяют передавать и фотографии, и видео.

К сложным ситуациям следует готовиться заранее. Иногда нужно создавать запасы воды, или брать с собой фильтры. Любое укрытие может стать местом обитания журналистской команды.

Самое главное для журналиста, работающего в экстремальных условиях, не сорваться и не потерять голову. Долгое нахождение в экстремальных условиях плохо влияет на психику, человек теряет остроту ощущения, может излишне рисковать жизнью. Поэтому рекомендуемый срок командировки 2 месяца, и при этом не более 4 месяцев. Перерыв необходим для восстановления душевного состояния.

Не надо проявлять какого-либо героизма, а делать свою работу - приспосабливаться к любым условиям, передавать объективную информацию и реальные кадры. Если фотокорреспондент решит обмануть редакцию передачей фальшивых кадров, в итоге может лишиться всего.

Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышев погибли при исполнении служебного долга. Ужасно, что это произошло после завершения 44-дневной Отечественной Войны. Но в зоне военных действий всегда есть опасность нарваться на мину, быть убитым случайной пулей или получить тяжелые травмы. Журналисты знают об опасностях своей профессии, но иной работы у них нет.