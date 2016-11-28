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    Приступили к трансляции из Баку программы TRT FM "Tam bu saat"

    Ведущий передачи Аджар Аджартюрк встретится со студентами

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Программа "Tam bu saat" радиостанции TRT FM начала вещаться из Баку.

    Как сообщили Report из бакинского представительства TRT, вещание программы из Баку реализовано посредством Asan Radio.

    Трансляция запланирована с 18:00 до 20:00 по бакинскому времени и будет осуществляться и по вторникам.

    Отмечается, что рабочая группа программы "Tam Bu saat" встретится со студенческо-педагогическим составом Бакинского государственного университета. Ведущий передачи Аджар Аджартюрк поделится со студентами опытом в области радиовещания. 

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