Приступила к работе "Медиа-школа" информагентства Report

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Приступила к работе "Медиа-школа" Информационного агентства Report.
Целью "Медиа-школа" является воспитание профессиональных кадров в сфере медиа Азербайджана, привить журналистам современные тренды, используемые в мировых СМИ.
В школе планируется проводить занятия по самым современным методам, укрепить практические знания и навыки молодежи.
В период обучения планируется проведение мастер-классов местными и иностранными специалистами для молодых журналистов.
Отметим, что 8 молодых людей, отобранных среди обратившихся на предварительном этапе кандидатов, в течение 2 месяцев будут готовить в Report новости, репортажи, исследования, учиться секретам журналистского мастерства.
Выпускникам учебной программы вручат сертификаты.
News DepartmentАвтор новости
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