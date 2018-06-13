Приступила к работе "Медиа-школа" информагентства Report

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Приступила к работе "Медиа-школа" Информационного агентства Report.

Целью "Медиа-школа" является воспитание профессиональных кадров в сфере медиа Азербайджана, привить журналистам современные тренды, используемые в мировых СМИ.

В школе планируется проводить занятия по самым современным методам, укрепить практические знания и навыки молодежи.

В период обучения планируется проведение мастер-классов местными и иностранными специалистами для молодых журналистов.

Отметим, что 8 молодых людей, отобранных среди обратившихся на предварительном этапе кандидатов, в течение 2 месяцев будут готовить в Report новости, репортажи, исследования, учиться секретам журналистского мастерства.

Выпускникам учебной программы вручат сертификаты.