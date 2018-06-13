 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Приступила к работе "Медиа-школа" информагентства Report

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Приступила к работе "Медиа-школа" Информационного агентства Report.

    Целью "Медиа-школа" является воспитание профессиональных кадров в сфере медиа Азербайджана, привить журналистам современные тренды, используемые в мировых СМИ.

    В школе планируется проводить занятия по самым современным методам, укрепить практические знания и навыки молодежи.

    В период обучения планируется проведение мастер-классов местными и иностранными специалистами для молодых журналистов.

    Отметим, что 8 молодых людей, отобранных среди обратившихся на предварительном этапе кандидатов, в течение 2 месяцев будут готовить в Report новости, репортажи, исследования, учиться секретам журналистского мастерства.

    Выпускникам учебной программы вручат сертификаты.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi