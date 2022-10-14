При увольнении журналист должен вернуть удостоверение организации, в которой он работал

"В случае прекращения деятельности лица, внесенного в медиа-реестр и получившего удостоверение журналиста, он обязан вернуть журналистское удостоверение субъекту медиа, в котором работал".

"В случае прекращения деятельности лица, внесенного в медиа-реестр и получившего удостоверение журналиста, он обязан вернуть журналистское удостоверение субъекту медиа, в котором работал".

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-секретарь - заведующая отделом коммуникаций агентства по развитию СМИ Саида Шафиева.

"А медиа-субъект должен предъявить это удостоверение Агентству. После официального трудоустройства журналиста в другом медиа-субъекте, он может обратиться в Агентство за новым журналистским удостоверением", - сказала С.Шафиева.

По ее словам, в законе "О Медиа" фотокорреспонденты тоже приравнены к журналистам:

"Потому что они собирают, готовят и распространяют информацию. Поэтому фотокорреспонденты могут получить доступ к медиа-реестру".