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При увольнении журналист должен вернуть удостоверение организации, в которой он работал

При увольнении журналист должен вернуть удостоверение организации, в которой он работал "В случае прекращения деятельности лица, внесенного в медиа-реестр и получившего удостоверение журналиста, он обязан вернуть журналистское удостоверение субъекту медиа, в котором работал".
Медиа
14 октября 2022 г. 18:08
При увольнении журналист должен вернуть удостоверение организации, в которой он работал

"В случае прекращения деятельности лица, внесенного в медиа-реестр и получившего удостоверение журналиста, он обязан вернуть журналистское удостоверение субъекту медиа, в котором работал".

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-секретарь - заведующая отделом коммуникаций агентства по развитию СМИ Саида Шафиева.

"А медиа-субъект должен предъявить это удостоверение Агентству. После официального трудоустройства журналиста в другом медиа-субъекте, он может обратиться в Агентство за новым журналистским удостоверением", - сказала С.Шафиева.

По ее словам, в законе "О Медиа" фотокорреспонденты тоже приравнены к журналистам:

"Потому что они собирают, готовят и распространяют информацию. Поэтому фотокорреспонденты могут получить доступ к медиа-реестру".

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Версия на азербайджанском языке Jurnalist vəsiqəsi alan şəxs işdən çıxarılarsa, o, vəsiqəsini çalışdığı quruma təhvil verməlidir

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