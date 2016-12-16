Президентский стипендиат БВШН: С детства мечтаю стать космонавтом - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В рамках проекта отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) "10 вопросов Президентскому стипендиату в БВШН" на вопросы отвечает студент первого курса факультета "Инженерия по автоматизации процессов" Ашраф Аббасов. Report представляет данное интервью.

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

– Я родился 26 апреля 1999 года в Баку. В 2005 году пошел в первый класс школы № 98 и в 2016 году закончил эту школу с отличием. В этом же году поступил в БВШН по специальности "Инженерия по автоматизации процессов". Являюсь президентским стипендиатом.

– Вступительные экзамены уже позади. Какие впечатления они оставили у Вас?

– Они были сложными, но результат стоил усилий. Как и любой абитуриент, я во время экзаменов волновался, но все закончилось хорошо.

– Сколько баллов Вы набрали?

– Я набрал 685 баллов.

– Почему Вы выбрали именно БВШН?

– Я не случайно выбрал БВШН. Думаю, что Высшая школа – один из лучших и самых передовых вузов Азербайджана.

– Что Вы можете сказать о роли Вашей семьи в Вашем образовании?

– Конечно, мои родители, особенно мама, сыграли большую роль в моем успехе. Очень важно прививать детям тягу к знаниям. По-моему, моей маме отлично удалось помочь мне понять, как важно образование.

– О чем Вы больше всего мечтаете?

– Я с детства хотел быть космонавтом. Как бы абсурдно это ни звучало, это до сих пор остается моей самой большой мечтой – стать космонавтом, пусть даже когда-нибудь в будущем.

– Что Вы можете сказать о своей будущей специальности?

– Хочу вырасти в талантливого специалиста. Я буду учиться по специальности, которая нужна сейчас и будет очень нужна в будущем.

– Какие у Вас хобби?

– Люблю играть в настольный теннис, считаю это своим хобби.

– А какие у Вас еще интересы?

– Люблю кататься на роликах, а еще увлекаюсь оригами.

– Какие жанры литературы Вас привлекают?

– В основном я предпочитаю драматические жанры, но интересуюсь и комиксами.