Президент выделил ITV средства на трансляцию чемпионата Европы по футболу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана (ITV).

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана (ITV).

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, для получения Общественной телерадиовещательной компанией Азербайджана права на трансляцию предстоящего в 2024 году в Германии чемпионата Европы по футболу из предусмотренного в государственном бюджете на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджана поручено выделить Общественной телерадиовещательной компании средства в размере 940 500 евро в манатном эквиваленте.