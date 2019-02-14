Президент выделил AzTV 3 млн манатов

14 февраля, 2019 14:37

https://report.az/storage/news/3c9efbef5ed153791f041141b63e54be/e13d541b-9485-474c-9009-c4bdbbdc2121_292.jpg Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание". Как сообщает Report, согласно распоряжению, для укрепления материально-технической базы и оснащения современным оборудованием Закрытому акционерному обществу "Азербайджанское телерадиовещание" из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделено 3 млн манатов.

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