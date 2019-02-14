Президент выделил AzTV 3 млн манатов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, для укрепления материально-технической базы и оснащения современным оборудованием Закрытому акционерному обществу "Азербайджанское телерадиовещание" из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделено 3 млн манатов.
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