Президент: Усиление потенциала наших национальных инфоресурсов – одна из главных задач

В настоящее время, когда средства коммуникаций переживают этап трансформации, цифровые платформы и инструменты социальных медиа расширяют круг охвата одной из важнейших задач является расширение потенциала наших национальных информационных ресурсов и усил

"Усиление потенциала национальных информационных ресурсов и их позиции в глобальной информационной сети является одной из главных задач в современную эпоху, когда средства коммуникации переживают период трансформации, цифровые платформы и инструменты социальных сетей расширяют круг своего охвата".

Как сообщает Report, об этом говорится в послании, направленном президентом Ильхамом Алиевым представителям CМИ Азербайджана и зачитанном на Международном медиа-форуме "Глобальные тренды в медиа, новые вызовы“ в Шуше.

По словам главы государства, "проведенные в последние годы реформы нацелены на совершенствование законодательной базы деятельности медиа, укрепление ее экономических основ, улучшение социального обеспечения журналистов, реализацию коммуникационной политики государства в соответствии с требованиями современного периода, повышение оперативности и профессионализма в сфере журналистики, устранение негативных проявлений, беспокоящих наше общество, расширение международных связей медиа и создание совместных платформ с дружественными странами, в этой области был достигнут значительный прогресс".