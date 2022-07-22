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Президент: Усиление потенциала наших национальных инфоресурсов – одна из главных задач

Президент: Усиление потенциала наших национальных инфоресурсов – одна из главных задач В настоящее время, когда средства коммуникаций переживают этап трансформации, цифровые платформы и инструменты социальных медиа расширяют круг охвата одной из важнейших задач является расширение потенциала наших национальных информационных ресурсов и усил
Медиа
22 июля 2022 г. 11:21
Президент: Усиление потенциала наших национальных инфоресурсов – одна из главных задач

"Усиление потенциала национальных информационных ресурсов и их позиции в глобальной информационной сети является одной из главных задач в современную эпоху, когда средства коммуникации переживают период трансформации, цифровые платформы и инструменты социальных сетей расширяют круг своего охвата".

Как сообщает Report, об этом говорится в послании, направленном президентом Ильхамом Алиевым представителям CМИ Азербайджана и зачитанном на Международном медиа-форуме "Глобальные тренды в медиа, новые вызовы“ в Шуше.

По словам главы государства, "проведенные в последние годы реформы нацелены на совершенствование законодательной базы деятельности медиа, укрепление ее экономических основ, улучшение социального обеспечения журналистов, реализацию коммуникационной политики государства в соответствии с требованиями современного периода, повышение оперативности и профессионализма в сфере журналистики, устранение негативных проявлений, беспокоящих наше общество, расширение международных связей медиа и создание совместных платформ с дружественными странами, в этой области был достигнут значительный прогресс".

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Версия на английском языке President Aliyev says strengthening potential of Azerbaijan's national information resources - among main tasks
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Milli informasiya resurslarımızın potensialının gücləndirilməsi başlıca vəzifələrdən biridir"

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