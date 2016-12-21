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    Президент Турции вошел в тройку наиболее влиятельных персон года по версии AFP

    Рейтинг возглавил избранный президент США Дональд Трамп

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Информационное агентство France Presse (AFP) составило рейтинг наиболее влиятельных персон уходящего года. Как сообщает Report, список возгласил избранный президент США Дональд Трамп.

    Второе место в рейтинге занял президент России Владимир Путин, третье - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

    Рейтинг составлен на основе опроса сотрудников агентства по всему миру.

    В первую десятку также попали Хиллари Клинтон (4), Башар Асад (6), Барак Обама (7), Папа Римский Франциск (8), Боб Дилан (9) и Мишель Обама (10). 

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