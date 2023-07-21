О нас

Президент: Ответственные СМИ должны способствовать укреплению отношению между соседними странами

Президент: Ответственные СМИ должны способствовать укреплению отношению между соседними странами Ответственные СМИ должны способствовать укреплению отношению между соседними странами.
Медиа
21 июля 2023 г. 21:48
Президент: Ответственные СМИ должны способствовать укреплению отношению между соседними странами

Ответственные СМИ должны способствовать укреплению отношению между соседними странами.

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", отвечая на вопрос представителя информационного агентства IRNA.

Глава государства выразил надежду, что IRNA Azerbaijan обязательно внесет вклад в укрепление отношений между нашими странами. "Думаю, лучший способ - это информировать вашу аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане, о процессе восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Конечно, думаю, что будет очень хорошо, если больше людей в Иране будут знать о реальном положении дел во время Второй Карабахской войны и после неё, особенно в связи с повесткой дня Азербайджана по широкому региональному сотрудничеству в этом регионе", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İRNA agentliyi yaxın günlərdə Azərbaycanda öz bürosunu açacaq

Самое читаемое

В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
18 июля 2023 г. 08:07
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
21 июля 2023 г. 12:50
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Рэнкинг активов НКО в Азербайджане (01.01.2023)
Рэнкинг активов НКО в Азербайджане (01.01.2023)
15 июля 2023 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi