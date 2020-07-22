Президент наградил двух сотрудников Report

Среди журналистов, награжденных президентом Ильхамом Алиевым по случаю 145-летия Азербайджанской прессы, есть сотрудники Информационного Агентства Report

Среди журналистов, награжденных президентом Ильхамом Алиевым по случаю 145-летия Азербайджанской прессы, есть сотрудники Информационного Агентства Report.

Два сотрудника Report Гасанова Афет Магсуд гызы и Мамедов Эльшан Агамирза оглу награждены медалями "Терегги".

Они удостоены медали за заслуги в развитии СМИ в Азербайджанской Республике.

Информационное Агентство Report выражает президенту Ильхаму Алиеву глубокую признательность за это большое внимание, оценку деятельности органа печати и награждение двух его сотрудников. Это высокая оценка станет стимулом для наших сотрудников в работе по донесению правды об Азербайджане до местной и зарубежной аудитории.

