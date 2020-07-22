Президент наградил двух сотрудников Report

Среди журналистов, награжденных президентом Ильхамом Алиевым по случаю 145-летия Азербайджанской прессы, есть сотрудники Информационного Агентства Report.
Два сотрудника Report Гасанова Афет Магсуд гызы и Мамедов Эльшан Агамирза оглу награждены медалями "Терегги".
Они удостоены медали за заслуги в развитии СМИ в Азербайджанской Республике.
Информационное Агентство Report выражает президенту Ильхаму Алиеву глубокую признательность за это большое внимание, оценку деятельности органа печати и награждение двух его сотрудников. Это высокая оценка станет стимулом для наших сотрудников в работе по донесению правды об Азербайджане до местной и зарубежной аудитории.
Президент наградил двух сотрудников ReportПрезидент наградил двух сотрудников Report Среди журналистов, награжденных президентом Ильхамом Алиевым по случаю 145-летия Азербайджанской прессы, есть сотрудники Информационного Агентства Report
Медиа
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22 июля 2020 г. 17:29
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Среди журналистов, награжденных президентом Ильхамом Алиевым по случаю 145-летия Азербайджанской прессы, есть сотрудники Информационного Агентства Report.
Версия на азербайджанском языке Prezident “Report”un iki əməkdaşını təltif etdi
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