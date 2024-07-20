Президент: Мы всегда ощущали братскую поддержку в пакистанских СМИ

Мы всегда ощущали братскую поддержку в пакистанских СМИ.

Мы всегда ощущали братскую поддержку в пакистанских СМИ.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

Напомнив, что мы всегда чувствовали братскую поддержку со стороны Пакистана, глава нашего государства еще раз выразил за это благодарность: "Это очень хорошая идея объединить наши усилия в этой области (СМИ - ред.). Я считаю, что мы можем создать совместную рабочую группу по СМИ, чтобы поддерживать друг друга в разных направлениях. У нас есть доступ к некоторым международным средствам массовой информации, а к некоторым из них - у вас. Мы можем работать [в таком формате] не только с Пакистаном, но и с другими дружественными странами", - отметил президент Азербайджана.