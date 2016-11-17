Президент Ильхам Алиев принял группу участников V Всемирного конгресса новостных агентств - ДОПОЛНЕНО

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял группу участников V Всемирного конгресса новостных агентств.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: "Вчера мы встречались. Как я отметил вчера в своем выступлении, принимать такое глобальное мероприятие – большая честь. Приезд в Баку столь большого числа представителей ведущих новостных агентств мира – это очень знаменательное событие. Это создает хорошую возможность для представления нашей страны. Как я вчера отметил, несмотря на то, что Азербайджан является молодым независимым государством, он обладает богатой историей, традициями, культурой. Уверен, что у вас будет возможность прогуляться по различным историческим местам Азербайджана и получить больше информации о стране. Потому что нам еще предстоит многое сделать для того, чтобы представить себя. 25-летний период для этого недостаточен. С этой точки зрения мы проводим различные мероприятия в мировом масштабе, в том числе для представления нашей культуры, экономического потенциала. Но самый лучший способ для представления - это принимать здесь гостей. Особенно таких гостей, которые в своей каждодневной деятельности информируют международную общественность о происходящих в мире процессах. Поэтому я считаю, что проведение в Баку этого Конгресса имеет важное значение".

"На нашей сегодняшней встрече собрались представители новостных агентств со всех уголков мира и часть из них хочет задать Вам вопросы. Я здесь хотел бы выступить от имени всех участников Конгресса. Мы находимся под впечатлением Вашей вчерашней речи и считаю, что каждый участник особенно восхищен Вашим английским. Наверное, для присутствующих здесь моих коллег интересно, как Вы достигли такого уровня владения английским языком. Это просто чудо.

Многие из присутствующих здесь за последние три года несколько раз побывали в Вашей стране. Мы очень рады видеть процессы развития в Баку, и вчера в своем выступлении Вы говорили об этом. Часть наших коллег побывала в различных местах Азербайджана, в небольших селах, в том числе в расположенном в горах Кавказа, если я правильно произношу, селе Хыналыг. Нас там гостеприимно встретили, угостили завтраком, и это вызвало у нас полное представление о Вашей стране", - заявил президент Совета Всемирного конгресса новостных агентств, исполнительный директор британского агентства Press Association Клайв Маршал.

Президент Всемирного конгресса новостных агентств и Саудовского агентства новостей (SPA) Абдуллах бин Фахд Аль-Хусейн поблагодарил за поддержку, оказанную в организации этого важного мероприятия: "Отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией находятся на высоком уровне. Мы должны еще больше укреплять двусторонние отношения между нашими дружественными странами".