Президент Ильхам Алиев заложил фундамент третьего здания для журналистов - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Главный редактор газеты «Каспий» Ильхам Гулиев, директор Студии информационных программ ЗАО «Азербайджанское телевидения и радиовещания» Мехрибан Мамедова и председатель Совета печати Афлатун Амашов выразили благодарность главе государства за высокое внимание и заботу о представителях медиа.

Затем Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую сдачу в эксплуатацию здания.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в трех- и четырехкомнатных квартирах.

Было сообщено, что все квартиры отремонтированы на уровне современных требований, оснащены скоростным интернетом, IPTV и автономной системой отопления.

Далее президент Ильхам Алиев заложил фундамент третьего здания, которое будет построено для журналистов.

Глава государства посмотрел стенд, отражающий технико-экономические параметры здания.

Было доведено до внимания, что здание, которое будет построено в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана, будет состоять из 255 квартир. Таким образом, общее число квартир в двух зданиях, построенных и сданных в эксплуатацию в 2010-2017 годах, и в третьем здании, фундамент которого был заложен сегодня, достигнет 665-и.

В заключение была сделана фотография на память.





*** 10:37

20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии распределения квартир в построенном для журналистов очередном здании по случаю Дня национальной печати.

Как сообщает Report, помощник Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Вюгар Сафарли и председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов проинформировали главу государства о том, что во втором здании, построенном для журналистов, имеются 255 квартир. Общая строительная площадь трехблочного 17-этажного здания, построенного в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты работников печати Азербайджана" от 22 июля 2013 года, составляет 34 тысячи квадратных метров. В здании имеются 9 однокомнатных, 144 двухкомнатных, 93 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных квартир. Во дворе здания сооружена спортивная площадка, проведена большая работа по благоустройству.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителя средств массовой информации.

Глава государства выступил на церемонии с речью.