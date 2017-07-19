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    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве третьего здания для журналистов

    Для этого выделено 5 млн манатов

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по усилению социальной защиты сотрудников средств массовой информации.

    Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях продолжения мер в области усиления социальной защиты сотрудников действующих в стране средств массовой информации.

    Согласно документу, в связи с улучшением жилищно-бытовых условий сотрудников средств массовой информации Азербайджана и строительством для них очередного жилого дома из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики первоначально выделено 5 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего распоряжения. 

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