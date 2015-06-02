Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 140-летнего юбилея азербайджанской национальной печати.

Как отмечает Report, в распоряжении отмечается, что в 2015 году исполняется 140 лет создания азербайджанской национальной печати.

Происходившие в нашей стране в середине ХIХ века политические, экономические и культурные процессы создали условия для развития просветительского движения, появления печати, явившейся новым средством выражения общественной мысли. Газета "Экинчи", которая стала издаваться на азербайджанском языке 22 июля 1875 года выдающимся представителем интеллигенции, публицистом, ученым-естествоведом Гасанбеком Зардаби, вошла в историю как первый образец нашей национальной печати. Газета пропагандировала передовые идеи своего времени, призывала людей к борьбе с религиозным суеверием и невежеством, оказала сильное влияние на развитие общественно-политической и художественной мысли. Руководствуясь провозглашенными "Экинчи" принципами и продолжая ее традиции, азербайджанская печать в последующие годы отражала прогрессивные мысли эпохи, выносила на общественное обсуждение беспокоившие общество вопросы, играла важную роль в пропаганде национально-духовных ценностей, просвещении людей и формировании национального сознания, реализации мечты нашего народа о независимости.

В конце минувшего столетия, после восстановления Азербайджаном государственной независимости, в развитии национальной печати, как и во всех сферах жизни общества, произошел коренной перелом. После возвращения в 1993 году к власти общенациональный лидер Гейдар Алиев, определив демократическое развитие, строительство гражданского общества как важнейшее направление государственной политики, устранил искусственные препятствия, ограничивавшие свободу слова и информации, в том числе цензуру, осуществил последовательные меры, направленные на формирование совершенной законодательной базы, регулирующей деятельность средств массовой информации, усиление материально-технической базы редакций, создал условия для повышения количественных и качественных показателей печати. С того времени азербайджанская национальная журналистика вступила в новый этап развития.

В настоящее время в Азербайджане выходит более 200 газет, около 100 журналов, функционируют свыше 50 теле- и радиоканалов, десятки компаний по распространению печати и журналистских организаций. Стремительное развитие интернета способствовало появлению многочисленных информационных ресурсов, интернет-вещание среди населения страны достигло 75 процентов, число пользователей социальных сетей приблизилось к 2 миллионам. В соответствии с утвержденной в 2008 году "Концепцией государственной поддержки развития средств массовой информации в Азербайджанской Республике" продолжаются последовательные меры, направленные на поддержку независимости национальной печати, усовершенствование механизма помощи редакциям, применение современных технологий, усиление эффективного сотрудничества между обществом и печатью, повышение профессионализма и ответственности журналистов, улучшение их социального обеспечения и оценку труда.

Сегодня уверенно идущая вперед по пути независимости и всесторонне развивающаяся Азербайджанская Республика, завоевав статус политического, экономического и гуманитарного центра региона, заняла достойное место в системе международных отношений. Нынешняя динамика развития не обошла стороной и национальные информационные ресурсы Азербайджана, увеличила их вес во всемирной информационной сети, повысила конкурентоспособность. В современный период, когда глобальное информационное пространство с каждым днем расширяется, международная пропагандистская деятельность оказывает серьезное влияние на имидж, внутреннюю жизнь отдельных стран, наши средства массовой информации должны быть более профессиональными, объективными и принципиальными, демонстрируя высокое национальное сознание и патриотизм, больше всего дорожить интересами азербайджанской государственности. Наша печать должна достойно выполнять возложенные на нее задачи по строительству современного общества в стране, укреплению национального согласия и толерантности, развитию политической культуры, сохранению и пропаганде духовно-нравственных ценностей.

Учитывая место азербайджанской национальной печати в общественно-политической и культурной жизни нашей страны, ее роль в развитии гражданского общества, пропаганде национально-духовных ценностей, патриотическом воспитании молодого поколения и руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики президент постановил широко отметить в Азербайджанской Республике 140-летний юбилей азербайджанской национальной печати, поручил Администрации президента Азербайджанской Республики совместно с Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики и Советом печати Азербайджана обеспечить проведение в городе Баку и регионах республики юбилейных мероприятий, на основании предложений журналистских организаций и редакций в месячный срок представить президенту Азербайджанской Республики предложения о награждении журналистов, имеющих заслуги в развитии азербайджанской национальной печати.