Президент Ильхам Алиев: Мы обеспечили в стране свободу печати и многочисленные свободы

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "Мы испытываем гордость от того, что проводим столь важное, глобальное мероприятие".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе выступления на совместной церемонии открытия V Всемирного конгресса новостных агентств и XVI Генеральной ассамблеи.

Глава государства подчеркнул, что участники мероприятия получили также возможность ознакомиться с нашей страной: "Мы воспринимаем это мероприятие как оценку, данную медиа достижениям нашей страны. 25 лет нашей независимости свидетельствуют о том, что мы обеспечили в стране свободу печати и многочисленные свободы".

Президент отметил, что первая демократическая республика в Азербайджане была создана 98 лет назад: "Несмотря на то, что первая демократическая республика просуществовала два года, она заложила основы демократических традиций. Тогда были предоставлены избирательные права женщинам, в то время как таких прав не было во многих европейских странах. А сегодня Азербайджан – это страна, обладающая высоким авторитетом на международной арене. Несколько лет назад Азербайджан при поддержке 155 стран был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Большинство членов международного сообщества поддержали Азербайджан. Это была поддержка нашей деятельности, ответственности, надежного партнерства. Азербайджан – государство, осуществляющее независимую внешнюю политику, и эта политика опирается на национальные интересы, не направлена против кого-либо. Будущее Азербайджана в его руках".

Глава государства заявил, что Азербайджан относится к тем немногочисленным странам, являющимися членами как Организации Исламского сотрудничества, так и Совета Европы: "В 2008 году мы провели заседание министров культуры европейских и исламских стран. Это - историческое достижение. Позже это получило название "Бакинский процесс". Традиции мультикультурализма нашего народа являются ярким примером с точки зрения налаживания здоровых отношений между различными религиями и народами".