Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская журналистика играет очень позитивную роль в обществе

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ "Азербайджанская журналистика развивается и играет очень позитивную роль в обществе. В Азербайджане обеспечены все свободы, в том числе свобода слова".

Как сообщает Report, об этом в своей речи на церемонии распределения квартир в очередном построенном здании для журналистов по случаю Дня национальной печати заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"В Азербайджане функционируют сотни органов печати", - заявил глава государства, подчеркнув, что сегодня азербайджанская журналистика выявляет проблемы, волнующие общество, проводит очень ценные анализы, играет важную роль в развитии общества.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане развитие прессы находится в центре внимания, напомнив о своих регулярных встречах с представителями СМИ, глава государства сказал, что строительство зданий для журналистов является проявлением данной политики.