Президент: Азербайджанские СМИ самоотверженно и упорно трудились в период 44-дневной войны

В период 44-дневной Отечественной войны и антитеррористической операции азербайджанские СМИ самоотверженно и упорно трудились как на фронте, так и в тылу, обеспечивая оперативное освещение событий.

В период 44-дневной Отечественной войны и антитеррористической операции азербайджанские СМИ самоотверженно и упорно трудились как на фронте, так и в тылу, обеспечивая оперативное освещение событий.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Азербайджана Ильхама Алиева представителям СМИ по случаю 150-летия национальной прессы.

"На этом историческом и судьбоносном для нашей страны и народа этапе азербайджанские медиа сыграли большую роль в оперативном и объективном информировании общества, предотвращении массовых дезинформационных атак, проявили высокий профессионализм, истинный патриотизм и солидарность в донесении нашего правого голоса и нашей позиции до международной общественности. Несомненно, победа, одержанная нами в информационном пространстве, является неотъемлемой частью нашей славной Победы на поле боя, пятилетие которой мы будем отмечать в этом году", - говорится в поздравлении.