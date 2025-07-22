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Президент: Азербайджанские СМИ самоотверженно и упорно трудились в период 44-дневной войны

Президент: Азербайджанские СМИ самоотверженно и упорно трудились в период 44-дневной войны В период 44-дневной Отечественной войны и антитеррористической операции азербайджанские СМИ самоотверженно и упорно трудились как на фронте, так и в тылу, обеспечивая оперативное освещение событий.
Медиа
22 июля 2025 г. 19:27
Президент: Азербайджанские СМИ самоотверженно и упорно трудились в период 44-дневной войны

В период 44-дневной Отечественной войны и антитеррористической операции азербайджанские СМИ самоотверженно и упорно трудились как на фронте, так и в тылу, обеспечивая оперативное освещение событий.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Азербайджана Ильхама Алиева представителям СМИ по случаю 150-летия национальной прессы.

"На этом историческом и судьбоносном для нашей страны и народа этапе азербайджанские медиа сыграли большую роль в оперативном и объективном информировании общества, предотвращении массовых дезинформационных атак, проявили высокий профессионализм, истинный патриотизм и солидарность в донесении нашего правого голоса и нашей позиции до международной общественности. Несомненно, победа, одержанная нами в информационном пространстве, является неотъемлемой частью нашей славной Победы на поле боя, пятилетие которой мы будем отмечать в этом году", - говорится в поздравлении.

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Версия на английском языке President: Azerbaijani media worked selflessly and persistently during 44-day Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Prezident: 44 günlük müharibədə Azərbaycan mediası fədakarlıqla və əzmlə çalışıb

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